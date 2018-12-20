Анестезиолог изнасиловал трех пациенток под наркозом в Петербурге

Анестезиолога-реаниматолога из петербургского консультативно-диагностического центра "Ювента" задержали за изнасилование нескольких пациенток, находившихся в беспомощном состоянии после наркоза.
58-летнего мужчину, члена Ассоциации анестезиологов и реаниматологов с 35-летним стажем работы, задержали после того, как в полицию обратилась 32-летняя жительница Санкт-Петербурга, заявившая, что анестезиолог изнасиловал ее 16-летнюю дочь, которой накануне сделали операцию.
После задержания выяснилось, что анестезиолог надругался еще над двумя пациентками из той же палаты — 17 и 21-летней девушками. В данный момент по факту серии преступлений инициировано уголовное производство, полицейские устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным случаям.
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