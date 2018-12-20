Четверг 20 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Анестезиолог изнасиловал трех пациенток под наркозом в Петербурге

Анестезиолог изнасиловал трех пациенток под наркозом в Петербурге

Четверг, 20 Декабря 2018 10:58
Анестезиолог изнасиловал трех пациенток под наркозом в Петербурге Фото из открытых источников

Анестезиолога-реаниматолога из петербургского консультативно-диагностического центра "Ювента" задержали за изнасилование нескольких пациенток, находившихся в беспомощном состоянии после наркоза.

 

58-летнего мужчину, члена Ассоциации анестезиологов и реаниматологов с 35-летним стажем работы, задержали после того, как в полицию обратилась 32-летняя жительница Санкт-Петербурга, заявившая, что анестезиолог изнасиловал ее 16-летнюю дочь, которой накануне сделали операцию.

 

После задержания выяснилось, что анестезиолог надругался еще над двумя пациентками из той же палаты — 17 и 21-летней девушками. В данный момент по факту серии преступлений инициировано уголовное производство, полицейские устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным случаям.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Изнасилование
Интернет и СМИ
Главное за сутки
США начали выводить войска из Сирии США начали выводить войска из Сирии США по распоряжению президента Трампа начали вывод своих войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что это решение означает переход к новой фазе кампании. Сандерс подчеркнула,…
Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении властей страны в ближайшее время вновь осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив. По его словам, с этим вопросом…
Экипаж "Союза МС-09" успешно вернулся на Землю Экипаж "Союза МС-09" успешно вернулся на Землю Космонавты вернулись на том самом корабле, в бытовом отсеке которого в августе нашли просверленное отверстие. Спускаемый аппарат с экипажем МКС успешно приземлился недалеко от казахстанского города Жезказган, сообщает Лайф. После…
Читайте также
На Ямале трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине На Ямале трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине Сотрудники СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу устанавливают обстоятельства смерти трехлетнего ребенка, которого обнаружили мертвым в барабане автоматической стиральной машины. Малыш, как уточняют медики, скончался от асфиксии. Сообщение о трагедии…
В Ставрополе уничтожили боевиков ИГИЛ, готовивших теракт В Ставрополе уничтожили боевиков ИГИЛ, готовивших теракт Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщает об уничтожении ячейки "Исламского государства"*, действовавшей в Ставрополе. В ходе спецоперации боевики начали стрелять по сотрудникам ФСБ и были ликвидированы ответным огнем.…
Обрушение кровли на заводе в Дзержинском: прокуратура начала проверку Обрушение кровли на заводе в Дзержинском: прокуратура начала проверку Прокуратура организовала проверку в связи с обрушением кровли здания на заводе железобетонных изделий в подмосковном Дзержинском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. "По поручению прокурора Московской области…
Тема дня
Доигрались. Кремль и Белый дом на пороге нового масштабного конфликта Доигрались. Кремль и Белый дом на пороге нового масштабного конфликта

Вчера Владимир Путин окончательно обозначил российскую позицию относительно ДРСМД:   «Договор, под...

Фото
ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Названы катастрофические последствия керченской провокации Названы катастрофические последствия керченской провокации
Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.