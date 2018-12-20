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На Украине учительница «взяла в заложники» детей

Четверг, 20 Декабря 2018 08:58
На Украине учительница «взяла в заложники» детей Фото из открытых источников

Учительница из Сумской области Украины закрылась с детьми в классе, чтобы не проходить аттестацию. Вызволять напуганных пятиклассников приехали полицейские, а родители школьников, которых "взяли в заложники", устроили масштабный скандал.

 

Репортаж с места событий, показанный в эфире украинского телеканала, можно посмотреть ниже на странице. Как видно, речь идет о заурядном инциденте, из которого журналисты (видимо из-за отсутствия реальных новостей из сферы образования) раздули "захват заложников в школе".

 

70-летняя учительница, которой уже совсем скоро предстоит уйти на пенсию, закрылась с детьми в классе, чтобы не пускать на урок членов аттестационной комиссии — по словам педагога, если бы комиссия попала на урок, то у руководства школы возникли бы проблемы, так что женщина действовала в интересах директора учебного заведения. Но теперь из нее сделали злобного террориста, который разве что не угрожал съесть запертых детей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости заложники
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