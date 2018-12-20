На Украине учительница «взяла в заложники» детей

Учительница из Сумской области Украины закрылась с детьми в классе, чтобы не проходить аттестацию. Вызволять напуганных пятиклассников приехали полицейские, а родители школьников, которых "взяли в заложники", устроили масштабный скандал.
Репортаж с места событий, показанный в эфире украинского телеканала, можно посмотреть ниже на странице. Как видно, речь идет о заурядном инциденте, из которого журналисты (видимо из-за отсутствия реальных новостей из сферы образования) раздули "захват заложников в школе".
70-летняя учительница, которой уже совсем скоро предстоит уйти на пенсию, закрылась с детьми в классе, чтобы не пускать на урок членов аттестационной комиссии — по словам педагога, если бы комиссия попала на урок, то у руководства школы возникли бы проблемы, так что женщина действовала в интересах директора учебного заведения. Но теперь из нее сделали злобного террориста, который разве что не угрожал съесть запертых детей.
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