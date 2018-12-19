В Ставрополе уничтожили боевиков ИГИЛ, готовивших теракт

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщает об уничтожении ячейки "Исламского государства"*, действовавшей в Ставрополе. В ходе спецоперации боевики начали стрелять по сотрудникам ФСБ и были ликвидированы ответным огнем.
Число убитых террористов ИГ* не уточняется, однако известно, что среди сотрудников ФСБ пострадавших нет.
Специальная операция, в рамках которой были уничтожены боевики ИГ*, проводилась в Ставрополе в качестве части комплекса мер, направленных на пресечение террористической деятельности. По факту обнаружения и уничтожения ячейки ИГ* инициировано уголовное производство, ведется следствие.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда
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