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В Ставрополе уничтожили боевиков ИГИЛ, готовивших теракт

Среда, 19 Декабря 2018 12:31
В Ставрополе уничтожили боевиков ИГИЛ, готовивших теракт Фото из открытых источников

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщает об уничтожении ячейки "Исламского государства"*, действовавшей в Ставрополе. В ходе спецоперации боевики начали стрелять по сотрудникам ФСБ и были ликвидированы ответным огнем.

 

Число убитых террористов ИГ* не уточняется, однако известно, что среди сотрудников ФСБ пострадавших нет.

 

Специальная операция, в рамках которой были уничтожены боевики ИГ*, проводилась в Ставрополе в качестве части комплекса мер, направленных на пресечение террористической деятельности. По факту обнаружения и уничтожения ячейки ИГ* инициировано уголовное производство, ведется следствие.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ИГИЛ последние новости
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