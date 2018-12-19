Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Магадане

Пожар, вспыхнувший в частном секторе города Магадан, унес жизни двоих детей — сообщают официальные представители Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Магаданской области.
"Девятнадцатого декабря на пульт пожарно-спасательной службы Магадана поступило сообщение о возгорании в частном доме, расположенном по улице Ново-Нагаевская. В ходе ликвидации пожара были обнаружены два тела", — говорится в сообщении МЧС.
Кроме погибших, есть и пострадавшие — в результате пожара ожоги получили женщина и ее одиннадцатимесячный ребенок, которые в данный момент находятся в одном из местных медицинских учреждений. Причина пожара, площадь которого составила около ста квадратных метров, устанавливается.
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