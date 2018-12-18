Вторник 18 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» В Одессе два Деда Мороза не поделили место под ёлочкой

В Одессе два Деда Мороза не поделили место под ёлочкой

Вторник, 18 Декабря 2018 16:03
В Одессе два Деда Мороза не поделили место под ёлочкой Фото из открытых источников

Маленькая жительница украинской Одессы, которая предпочла одного Деда Мороза другому, вероятно, и не подозревала, что ее выбор в итоге приведет к конфликту между сказочными персонажами, которые начали драться. Видео с дракой Дедов Морозов смотрите ниже.

 

Очевидцы, наблюдавшие за развитием конфликта, говорят, что девочка гуляла с папой и захотела сфотографироваться с Дедом Морозом. И не с каким-нибудь (в это время года, как напоминает Гидрометцентр, на улицах довольно много Дедов Морозов, так что будьте осторожны), а с определенным — девочку впечатлил пятидесятилетний мужчина, который в прошлом был чемпионом кулачных боев без правил, а теперь решил подработать аниматором. И все бы ничего, но в ситуацию вмешался еще один работающий на точке Дед — молодой и горячий Мустафа, который, при этом, уступал своему оппоненту размерами.

 

Аниматоры сошлись в жестоком бою, дети начали плакать, елка померкла, прекратил идти снег, и неизвестно, чем бы все это закончилась, если бы дерущихся не растащили прохожие.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Дед Мороз
Интернет и СМИ
Главное за сутки
В России принят закон об упрощённом получении гражданства В России принят закон об упрощённом получении гражданства В нижней палате парламента поясняют, что законопроект в первую очередь направлен на граждан Украины. Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об упрощённом предоставлении российского гражданства. Об этом сообщает…
Гиперзвуковой "Кинжал" РФ обнуляет всю программу защиты США Гиперзвуковой "Кинжал" РФ обнуляет всю программу защиты США Эксперты Счетной палаты США признали, что новейшее гиперзвуковое оружие, имеющееся у Российской Федерации и Китая, не оставляет шансов оборонительным системам, стоящим на вооружении американской армии. Комментируя это, военный эксперт Алексей…
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал итоги голосования в Генассамблее (ГА) ООН по резолюции о милитаризации Крыма и Севастополя. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Сегодня сделан еще…
Читайте также
В Анкаре сошёл с рельсов скоростной поезд В Анкаре сошёл с рельсов скоростной поезд Чрезвычайное происшествие в Турции — два вагона скоростного поезда, курсировавшего по маршруту Анкара — Конья, сошли с рельсов сегодня утром. В результате инцидента есть пострадавшие, их число выясняется. По информации…
На Ямале трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине На Ямале трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине Сотрудники СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу устанавливают обстоятельства смерти трехлетнего ребенка, которого обнаружили мертвым в барабане автоматической стиральной машины. Малыш, как уточняют медики, скончался от асфиксии. Сообщение о трагедии…
Народный целитель устал быть каннибалом и сдался полиции Народный целитель устал быть каннибалом и сдался полиции Правоохранители Южно-Африканской Республики сообщили об итогах суда над "народным целителем" Нино Мбата и его помощником Лунгисани Магубани. За убийство и каннибализм "целителей" приговорили к пожизненному лишению свободы. Нино Мбата и…
Тема дня
Серб или пропал: что ждет Косово в будущем? Серб или пропал: что ждет Косово в будущем?

Сравнительно спокойная ситуация на Балканском полуострове может вновь перейти в более напряженную ст...

Фото
Окунитесь в красоту большого барьерного рифа Окунитесь в красоту большого барьерного рифа

Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Великодушный ответ России на украинский запрос Великодушный ответ России на украинский запрос
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Названы катастрофические последствия керченской провокации Названы катастрофические последствия керченской провокации
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.