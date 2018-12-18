В Одессе два Деда Мороза не поделили место под ёлочкой

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Маленькая жительница украинской Одессы, которая предпочла одного Деда Мороза другому, вероятно, и не подозревала, что ее выбор в итоге приведет к конфликту между сказочными персонажами, которые начали драться. Видео с дракой Дедов Морозов смотрите ниже.

Очевидцы, наблюдавшие за развитием конфликта, говорят, что девочка гуляла с папой и захотела сфотографироваться с Дедом Морозом. И не с каким-нибудь (в это время года, как напоминает Гидрометцентр, на улицах довольно много Дедов Морозов, так что будьте осторожны), а с определенным — девочку впечатлил пятидесятилетний мужчина, который в прошлом был чемпионом кулачных боев без правил, а теперь решил подработать аниматором. И все бы ничего, но в ситуацию вмешался еще один работающий на точке Дед — молодой и горячий Мустафа, который, при этом, уступал своему оппоненту размерами.

Аниматоры сошлись в жестоком бою, дети начали плакать, елка померкла, прекратил идти снег, и неизвестно, чем бы все это закончилась, если бы дерущихся не растащили прохожие.