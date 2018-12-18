Две белки пытались нелегально покинуть Австралию

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Белки, пытавшиеся нелегально покинуть Австралию, действовали, само-собой, не сами — им "помогал" контрабандист, которого задержали сотрудники аэропорта Брисбена. Животных, которые могли быть заражены вирусом бешенства, усыпили из соображений безопасности, а мужчине теперь грозит весьма серьезное наказание.

"В аэропорту Брисбена был задержан мужчина, в чемодане которого обнаружились две живые белки. В Австралии это очень серьезное преступление", — пишет издание Coconuts Bangkok.

Пойманных в Австралии контрабандистов диких животных могут приговаривать к десяти годам лишения свободы, то есть, задержанный гражданин, что называется, влип. Кроме заключения, мужчине грозит еще и внушительный штраф, размер которого может доходить до полутора сотен тысяч долларов США.