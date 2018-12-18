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Две белки пытались нелегально покинуть Австралию

Вторник, 18 Декабря 2018 14:02
Две белки пытались нелегально покинуть Австралию Фото из открытых источников

Белки, пытавшиеся нелегально покинуть Австралию, действовали, само-собой, не сами — им "помогал" контрабандист, которого задержали сотрудники аэропорта Брисбена. Животных, которые могли быть заражены вирусом бешенства, усыпили из соображений безопасности, а мужчине теперь грозит весьма серьезное наказание.

 

"В аэропорту Брисбена был задержан мужчина, в чемодане которого обнаружились две живые белки. В Австралии это очень серьезное преступление", — пишет издание Coconuts Bangkok.

 

Пойманных в Австралии контрабандистов диких животных могут приговаривать к десяти годам лишения свободы, то есть, задержанный гражданин, что называется, влип. Кроме заключения, мужчине грозит еще и внушительный штраф, размер которого может доходить до полутора сотен тысяч долларов США.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Австралия
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