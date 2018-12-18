"Дед Мороз" скончался во время детского утренника в Кемерове

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Предновогодний утренник в одном из детских садов города Кемерово завершился трагедией — в самый разгар детского праздника скончался пожилой мужчина, игравший Деда Мороза.

Инцидент, по данным информагентства "Интерфакс", имел место в Ленинском районе города — задействованный в утреннике шестидесятисемилетний мужчина, на котором был надет костюм Деда Мороза, пожаловался на сильную боль в груди, а затем умер до приезда врачей скорой помощи.

"Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь, но мужчина скончался до того, как медики успели приехать на место. Умерший мужчина играл Деда Мороза на детских утренниках в течение нескольких последних лет", — пишут локальные средства массовой информации.