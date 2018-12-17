Обрушение кровли на заводе в Дзержинском: прокуратура начала проверку

Прокуратура организовала проверку в связи с обрушением кровли здания на заводе железобетонных изделий в подмосковном Дзержинском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
"По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова организована проверка в связи с обрушением здания в городском округе Дзержинский", - сообщили в надзорном ведомстве.
Проведение проверки поручено Люберецкой городской прокуратуре Московской области. Ход проверочных мероприятий взят прокуратурой области на контроль.
Ранее проверку по факту обрушения начал Следственный комитет.
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