Обрушение кровли на заводе в Дзержинском: прокуратура начала проверку

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Прокуратура организовала проверку в связи с обрушением кровли здания на заводе железобетонных изделий в подмосковном Дзержинском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова организована проверка в связи с обрушением здания в городском округе Дзержинский", - сообщили в надзорном ведомстве.

Проведение проверки поручено Люберецкой городской прокуратуре Московской области. Ход проверочных мероприятий взят прокуратурой области на контроль.

Ранее проверку по факту обрушения начал Следственный комитет.

В подмосковном главке МЧС сообщали ТАСС, что три человека погибли и четверо госпитализированы в результате ЧП. В экстренных службах уточнили, что кровля обрушилась на территории ООО "Техногрупп", которое производит оборудование для систем вентиляции.