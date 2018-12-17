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В Колумбии неизвестные бросили бомбу в футбольных фанатов

Понедельник, 17 Декабря 2018 13:27
В Колумбии неизвестные бросили бомбу в футбольных фанатов Фото из открытых источников

Не менее тринадцати футбольных болельщиков из Колумбии получили ранения, когда в толпу у входа в ночной клуб, где фанаты праздновали победу команды "Атлетико Хуниор", бросили взрывное устройство.

 

По данным Blu Radio, взрыв прогремел в ночь на семнадцатое ноября в городе Монтелибано. Что конкретно взорвалось у входа в ночной клуб — все еще выясняют эксперты, но согласно предварительным данным, это могла быть боевая граната.

 

"Троих пострадавших, получивших самые тяжелые ранения, направили в больницы города Монтерия (административный центр Кордовы)", — отмечают колумбийские правоохранители, добавляя, что злоумышленников, бросивших бомбу в толпу, активно разыскивают прямо сейчас, однако пока что особых успехов у копов нет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости футбольные болельщики
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