В Колумбии неизвестные бросили бомбу в футбольных фанатов

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Не менее тринадцати футбольных болельщиков из Колумбии получили ранения, когда в толпу у входа в ночной клуб, где фанаты праздновали победу команды "Атлетико Хуниор", бросили взрывное устройство.

По данным Blu Radio, взрыв прогремел в ночь на семнадцатое ноября в городе Монтелибано. Что конкретно взорвалось у входа в ночной клуб — все еще выясняют эксперты, но согласно предварительным данным, это могла быть боевая граната.

"Троих пострадавших, получивших самые тяжелые ранения, направили в больницы города Монтерия (административный центр Кордовы)", — отмечают колумбийские правоохранители, добавляя, что злоумышленников, бросивших бомбу в толпу, активно разыскивают прямо сейчас, однако пока что особых успехов у копов нет.