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На Ямале трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине

Четверг, 13 Декабря 2018 16:03
На Ямале трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине Фото из открытых источников

Сотрудники СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу устанавливают обстоятельства смерти трехлетнего ребенка, которого обнаружили мертвым в барабане автоматической стиральной машины. Малыш, как уточняют медики, скончался от асфиксии.

 

Сообщение о трагедии поступило в полицию в ночь на 13 декабря — сотрудники скорой помощи, приехавшие на вызов к жителям города Губкинский, констатировали смерть ребенка, наступившую в результате несчастного случая — ребенок задохнулся, находясь внутри стиральной машины.

 

"Предположительно, трехлетнего мальчика закрыл в барабане второй маленький ребенок, воспитываемый в этой семье. Дети играли ночью, пока родители спали. По факту происшествия проводится доследственная проверка, по итогам которой будет приниматься процессуальное решение", — цитируют региональные СМИ Елену Демьянову, старшего помощника главы СКР по ЯНАО.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ребёнок
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