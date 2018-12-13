На Ямале трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине

Фото из открытых источников

Сотрудники СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу устанавливают обстоятельства смерти трехлетнего ребенка, которого обнаружили мертвым в барабане автоматической стиральной машины. Малыш, как уточняют медики, скончался от асфиксии.

Сообщение о трагедии поступило в полицию в ночь на 13 декабря — сотрудники скорой помощи, приехавшие на вызов к жителям города Губкинский, констатировали смерть ребенка, наступившую в результате несчастного случая — ребенок задохнулся, находясь внутри стиральной машины.

"Предположительно, трехлетнего мальчика закрыл в барабане второй маленький ребенок, воспитываемый в этой семье. Дети играли ночью, пока родители спали. По факту происшествия проводится доследственная проверка, по итогам которой будет приниматься процессуальное решение", — цитируют региональные СМИ Елену Демьянову, старшего помощника главы СКР по ЯНАО.