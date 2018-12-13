В Анкаре сошёл с рельсов скоростной поезд

Чрезвычайное происшествие в Турции — два вагона скоростного поезда, курсировавшего по маршруту Анкара — Конья, сошли с рельсов сегодня утром. В результате инцидента есть пострадавшие, их число выясняется.
По информации телеканала NTV, раненых "много", однако никаких точных цифр не приводится. Известно, что к месту ЧП стягиваются спасатели и многочисленные машины скорой медицинской помощи. Причины инцидента, имевшего место в Анкаре, тоже пока не озвучиваются. Есть данные, согласно которым, происшествие могло быть спровоцировано обрушением пешеходного моста.
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