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Хоккеист лишился 1 млн рублей во время объятий с незнакомцем

Среда, 12 Декабря 2018 13:36
Хоккеист лишился 1 млн рублей во время объятий с незнакомцем Фото из открытых источников

Нападающий российского хоккейного клуба "Динамо" Вячеслав Кулемин обратился с заявлением в правоохранительные органы после того, как у него украли смартфон.

 

По словам пострадавшего, девятого декабря он отдыхал в одном из столичных баров, а когда вышел на улицу, к нему подошел прохожий, попросивший объяснить, как проехать на определенный адрес. Хоккеист принялся объяснять дорогу незнакомцу, а когда закончил, прохожий полез к Кулемину обниматься.

 

Объятия получились столь жаркими, что Кулемин лишился своего смартфона — его, очевидно, вытащил из кармана спортсмена тот самый "потерявшийся" прохожий. На украденном электронном устройстве был доступ к банковским картам, на которых в общей сложности хранилось около одного миллиона рублей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости хоккеист
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