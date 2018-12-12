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В Ленинградской области парень прыгнул с парашютом с высотки

Среда, 12 Декабря 2018 12:40
В Ленинградской области парень прыгнул с парашютом с высотки Фото из открытых источников

Прыжок с парашютом с крыши высотного здания — затея, которая с большой вероятностью может закончиться трагедией, однако экстремалу из населенного пункта Мурино (Всеволожский район Ленинградской области) повезло — он проделал такой трюк и выжил.

 

В интернете появилась видеозапись (смотрите ролик ниже), снятая установленными на высотке камерами системы наблюдения — на кадрах видно, как мужчина стоит на балкончике последнего этажа двадцатисемиэтажного жилого дома, а затем прыгает вниз, раскрывая в процессе парашют.

 

Все прошло по плану, и экстремал, соответственно, приземлился благополучно, но в целом такие трюки сопряжены с колоссальным риском, так что ни в коем случае не повторяйте увиденное.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости парашют
Интернет и СМИ
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