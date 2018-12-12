Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге. Что нужно знать

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На рождественском рынке в центре Страсбурга неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. По данным СМИ, в городе введен экстренный план, действующий в случае терактов.

Что произошло

Вооруженный огнестрельным оружием мужчина вечером 11 декабря устроил стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, 12 получили ранения. Полиции пока не удалось задержать стрелка.

При этом издание Le Progres сообщило, что стрельба произошла в трех точках города. Согласно данным газеты, выстрелы прозвучали на пересечении улиц Гранд-Аркад и Доминикэн, на улице Орфевр и на пересечении улиц Гран и Савон.

По данным телеканала BFMTV, французские власти рассматривают произошедшее как теракт.

Личность нападавшего

Подозреваемым является 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф Ш. Сведения о нем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности, он занесен в список подозреваемых в терроризме. Согласно информации полиции, мужчина подлежал аресту по подозрению в причастности к убийству, сообщает ТАСС.

По данным Le Progres, сотрудники правоохранительных органов должны были задержать его еще утром, однако не застали его дома. Во время обыска, по информации СМИ, в его квартире обнаружили гранаты.

Радиостанция France Info сообщила, что подозреваемый угнал машину такси, на которой скрылся с места происшествия. Сам водитель такси не пострадал, однако он сообщил, что преступник был ранен. По данным AFP, подозреваемый получил ранение во время перестрелки с военными.

Ситуация в городе

В связи с полицейской операцией в городе прекращено движение транспорта. Французское МВД призвало жителей не покидать дома и следить за рекомендациями властей. По данным СМИ, на границе Франции с Германией немецкая полиция усилила меры пограничного контроля.

В целях безопасности полиция перекрыла все южные маршруты в городе.

"Эвакуация из центра Страсбурга. Пожалуйста, следуйте инструкциям: выходите через север, не пытайтесь попасть в район Нойдорф, следуйте инструкциям стражей порядка, сохраняйте хладнокровие", - отмечается в обращении полиции в Twitter.

Сразу после произошедшего Facebook активировал функцию "Проверка безопасности", которая позволяет пользователям соцсети подтвердить, что они не пострадали в случае ЧП, стихийного бедствия или теракта.

Реакция властей

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп собрал и возглавил межведомственную кризисную группу для координации усилий по ситуации в Страсбурге.

Французский президент Эмманюэль Макрон прибыл в Страсбург, где провел срочное совещание. Вместе с ним в город прибыл глава МВД Кристоф Кастанер.

Кастанер заявил, что в розыске нападавшего принимают участие 350 полицейских, 100 сотрудников судебной полиции, солдаты антитеррористической операции "Сантинель", подразделения оперативного реагирования полиции Франции.

Кроме того, правительство приняло решение усилить антитеррористические меры в стране. Речь идет о пограничном контроле и контроле на новогодних ярмарках по всей стране.

Президент Франции выразил соболезнования родным и близких погибших. "Вся солидарность нации адресована Страсбургу, жертвам и их семьях", - написал Макрон в Twitter.

Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил 12 декабря днем траура.