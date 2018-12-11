Ущерб в 10 млн: в Зеленограде неизвестный обчистил квартиру

Вор, обчистивший квартиру в столичном округе Зеленоград, унес с собой впечатляющую добычу — девять миллионов рублей и дорогостоящие ювелирные изделия. О краже в особо крупном размере сообщили официальные представители Главного Управления МВД по Москве.
"Десятого декабря на дежурную линию поступило сообщение от мужчины 1977-го года рождения, проживающего в Зеленограде. Мужчина сообщил, что его квартиру обокрал неизвестный, проникнувший в помещение благодаря подбору ключей. Общая сумма материального ущерба составила как минимум десять миллионов рублей", — говорят в столичном главке МВД.
По факту квартирной кражи было инициировано уголовное производство по пункту "б" четвертой части сто пятьдесят восьмой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации — речь идет о краже в особо крупном размере.
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