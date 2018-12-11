В Киргизию попытались провезти 10 быков в салоне Mercedes

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Сотрудники Пограничной службы Республики Казахстан задержали контрабандиста, который пытался провезти на территорию Киргизии десять быков в салоне автомобиля Mercedes-Benz 313 (Sprinter).

Инцидент на границе, как уточняют казахстанские пограничники, произошел на пункте пропуска Кордай — фургон Mercedes, двигавшийся в сторону Киргизии, привлек внимание сотрудников Погранслужбы РК, которые заглянули в машину и поразились, обнаружив там целый десяток голов крупного рогатого скота.

Документов на груз у тридцативосьмилетнего водителя "Мерседеса", само-собой, не было, поэтому быков у мужчины изъяли. В данный момент животные находятся на попечении у ветеринарной службы Кордайского района.