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Мужчина пытался убить женщину за наведение порчи на его семью

Пятница, 07 Декабря 2018 15:10
Мужчина пытался убить женщину за наведение порчи на его семью Фото из открытых источников

59-летний житель Татарстана пытался убить женщину, которая, как он был уверен, навела порчу на него и всю его семью. Мужчина, ментальное здоровье которого вызывает у специалистов серьезные сомнения, задержан и готовится к психолого-психиатрической экспертизе.

 

О состоянии 50-летней женщины, которую он подкараулил и несколько раз ударил ножом, не сообщается, но известно, что она жива и находится в больнице.

 

"Супруга задержанного мужчины владеет парикмахерской, из которой в мае уволилась одна из сотрудниц — у женщин возник конфликт. Затем, как утверждает мужчина, вся члены его семьи начали болеть, поэтому супруги заподозрили вмешательство потусторонних сил. Жена подозреваемого посетила нескольких экстрасенсов, которые убедили ее в том, что порчу на семью навела уволившаяся сотрудница ее парикмахерской", — рассказывают в региональном управлении СКР.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости порча
 

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