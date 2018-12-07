Мужчина пытался убить женщину за наведение порчи на его семью

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59-летний житель Татарстана пытался убить женщину, которая, как он был уверен, навела порчу на него и всю его семью. Мужчина, ментальное здоровье которого вызывает у специалистов серьезные сомнения, задержан и готовится к психолого-психиатрической экспертизе.

О состоянии 50-летней женщины, которую он подкараулил и несколько раз ударил ножом, не сообщается, но известно, что она жива и находится в больнице.

"Супруга задержанного мужчины владеет парикмахерской, из которой в мае уволилась одна из сотрудниц — у женщин возник конфликт. Затем, как утверждает мужчина, вся члены его семьи начали болеть, поэтому супруги заподозрили вмешательство потусторонних сил. Жена подозреваемого посетила нескольких экстрасенсов, которые убедили ее в том, что порчу на семью навела уволившаяся сотрудница ее парикмахерской", — рассказывают в региональном управлении СКР.