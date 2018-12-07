Женщина из России облила кислотой священника в Никарагуа

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Уроженка России напала на католического священника, который исповедовал ее в одном из храмов Республики Никарагуа. По данным локальных СМИ, россиянка Элис Леонидовна Гонн облила никарагуанца Марио Гевару концентрированной кислотой.

Священник получил серьезные ожоги лица, рук, а также других частей тела, и в данный момент находится в медицинском учреждении. Женщину, напавшую на Гевару, задержали и передали полиции прихожане храма.

Зачем россиянка облила священника из Никарагуа кислотой — неизвестно. Кто-то говорит, что в нее буквально "вселился бес", а кто-то вспоминает об усилившемся в последнее время конфликте между президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и местной католической церковью.