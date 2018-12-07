В Уфе спасатели освободили девочку, застрявшую в бидоне

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Двухлетнего ребенка, застрявшего в бидоне, освободили уфимские спасатели. Об инциденте, который произошел в Уфе вчера вечером, сообщили представители местного департамента гражданской защиты.

"Спасателей вызвала мать двухлетней девочки — по словам женщины, ребенок играл на кухне и оказался внутри большого бидона, из которого не смог самостоятельно выбраться. Родители тоже не смогли помочь девочке, поэтому обратились за помощью к профессионалам", — говорят в ведомстве.

Спасатели смогли освободить ребенка, но сделать это было достаточно непросто, т.к. девочка упиралась коленками в стенки бидона. Врач, который осмотрел малышку после инцидента, не обнаружил видимых травм, так что всё, вроде бы, обошлось.