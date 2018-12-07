Врач-травматолог избил пациента табуретом за невыполнение рекомендаций

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Не выполнил медицинские рекомендации — получай удар табуретом. Такого правила придерживается врач-травматолог, работающий в одной из больниц Комсомольска-на-Амуре.

Уникальным врачом (хотя ладно, посмотрим правде в глаза — неуникальным) заинтересовались местные правоохранители, которые пообещали провести доследственную проверку по факту избиения пациента табуреткой.

Из сведений, опубликованных локальными средствами массовой информации, известно, что травматолог применил "особое терапевтическое средство" просто потому, что пациент не прислушался к его рекомендациям, и, в частности, употреблял спиртное за день до приема. Представители медучреждения, где имел место инцидент, не стали комментировать ситуацию.