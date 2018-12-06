Американка подала иск на $100 млн на сеть отелей Hilton за скрытую камеру в душе

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Жительница США, которую без ее ведома снимали скрытой камерой, установленной в душе гостиничного номера, где она останавливалась, намерена отсудить у владельцев отеля 100 миллионов долларов в качестве компенсации морального ущерба.

Видео с обнаженной женщиной в душе было выложено на одном из сайтов для взрослых — сама жертва скрытой камеры вряд ли узнала бы об этом, если бы ей не прислали ссылку на ролик. Неизвестный, приславший ссылку, потребовал несколько тысяч долларов за удаление интимного видео.

Плюс, ссылки на ролик получили друзья и коллеги женщины. Все это, по словам пострадавшей, сильно ударило по ее психике, поэтому 100 млн долларов — вполне обоснованная, как уверена американка, сумма компенсации.