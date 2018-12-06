Четверг 06 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» В Москве инвалид угнал у таксиста автомобиль

В Москве инвалид угнал у таксиста автомобиль

Четверг, 06 Декабря 2018 14:57
В Москве инвалид угнал у таксиста автомобиль Фото из открытых источников

Столичные полицейские задержали инвалида второй группы, который ограбил таксиста и завладел его транспортным средством. Об уникальном происшествии, которое имело место на Тверской-Ямской улице, сообщает сайт тв-канала РЕН ТВ.

 

По его данным, инцидент произошел еще двадцать четвертого ноября — инвалид 1979-го года рождения ограбил московского таксиста около четырех часов утра.

 

"Гражданин, которого удалось задержать накануне, завладел автомобилем таксиста и скрылся. По факту угона транспортного средства было инициировано уголовное производство, устанавливаются все детали произошедшего", — рассказывают правоохранители, которым все-таки удалось поймать опасного инвалида.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости угон авто
 

Главное за сутки
Рада одобрила непродление Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ Рада одобрила непродление Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ Члены Комитета по иностранным делам, существующего при Верховной раде Украины, одобрили проект закона о прекращении действия договора о дружбе с Российской Федерацией. Соответствующее решение, по данным ТАСС, было принято единогласно.…
КС России признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным КС России признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным Конституционный суд Российской Федерации постановил, что соглашение об административной границе между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия — это документ, в полной мере отвечающий конституции Российской Федерации. О решении Конституционного суда…
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США У берегов Японии столкнулись два военных самолета США После крушения американского истребителя F/A-18 и самолета-заправщика KC-130 Корпуса морской пехоты США у берегов Японии найден один из американских военнослужащих, заявили в экспедиционных американских силах в стране. Об этом сообщает…
Читайте также
Житель Забайкалья напоил сожительницу уксусной кислотой Житель Забайкалья напоил сожительницу уксусной кислотой Полиция Забайкалья задержала жителя Читы, который убил свою гражданскую жену самым жестоким образом — 33-летний мужчина силой напоил 42-летнюю женщину уксусной кислотой, а затем в течение двух дней наблюдал, как…
В Петербурге девушка провалилась под лед, пытаясь спасти собаку В Петербурге девушка провалилась под лед, пытаясь спасти собаку Жительница Санкт-Петербурга провалилась под лед в парке 300-летия города, когда пыталась спасти свою собаку, провалившуюся туда же. Помощь в итоге понадобилась и девушке, и собаке. "Сперва под лед провалилось животное,…
17-летний внук высокопоставленного политика покончил с собой в Москве 17-летний внук высокопоставленного политика покончил с собой в Москве В столице покончил с собой внук бывшего члена Совета Федерации — семнадцатилетний парень выпрыгнул из окна из-за страха перед итоговым сочинением по русскому языку, которое проводится в качестве допуска к…
Тема дня
"Непредсказуемый союзник": Европа взбунтовалась против США "Непредсказуемый союзник": Европа взбунтовалась против США

Как бы ни была сильна связь Европы и Соединенных Штатов в политических и экономических вопросах, одн...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
Украина окончательно сходит с ума Украина окончательно сходит с ума
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.