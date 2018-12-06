В Москве инвалид угнал у таксиста автомобиль

Столичные полицейские задержали инвалида второй группы, который ограбил таксиста и завладел его транспортным средством. Об уникальном происшествии, которое имело место на Тверской-Ямской улице, сообщает сайт тв-канала РЕН ТВ.
По его данным, инцидент произошел еще двадцать четвертого ноября — инвалид 1979-го года рождения ограбил московского таксиста около четырех часов утра.
"Гражданин, которого удалось задержать накануне, завладел автомобилем таксиста и скрылся. По факту угона транспортного средства было инициировано уголовное производство, устанавливаются все детали произошедшего", — рассказывают правоохранители, которым все-таки удалось поймать опасного инвалида.
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