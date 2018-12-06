Названа вероятная причина госпитализации Сокурова

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Советский и российский кинематографист Александр Сокуров, новость о госпитализации которого была распространена средствами массовой информации накануне, оказался на больничной койке, предположительно, в результате обострения хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.

О вероятной причине госпитализации Сокурова, со ссылкой на источник в Комитете по культуре при Государственной думе Российской Федерации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Источник отметил, что у Комитета нет никаких претензий к фонду "Пример интонации", учредителем которого является режиссер Александр Сокуров. Ранее, напомним, фонд Сокурова попал в поле зрения правоохранительных органов.