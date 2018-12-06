В Тбилиси задержан зять президента Грузии

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Грузинские полицейские задержали Миндию Гогочури — зятя пока еще действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Мужа падчерицы главы государства подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия, а также причастности к ряду преступлений.

В квартире, где был задержан двадцатидевятилетний Гогочури, обнаружилось еще одно разыскиваемое лицо — приятель зятя президента, которого полицейские искали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В результате обыска, который был проведен в квартире в Тбилиси, где находились задержанные, полиция обнаружила бронежилет. А под окнами квартиры нашлись два пистолета — подозреваемые, очевидно, пытались избавиться от оружия таким нехитрым способом. Гогочури, как уточняют грузинские СМИ, попадает в поле зрение правоохранителей регулярно — за последние два года, например, его дважды ранили в ходе потасовок со стрельбой.