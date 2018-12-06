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В Иркутской области шестилетний мальчик замерз насмерть

Четверг, 06 Декабря 2018 13:25
В Иркутской области шестилетний мальчик замерз насмерть Фото из открытых источников

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Иркутской области проводят доследственную проверку по факту гибели шестилетнего жителя села Верхний Кукут — мальчик вышел из дома ночью и направился к дому дедушки, однако замерз насмерть по дороге.

 

Семья мальчика не состоит на учете и характеризуется положительно, так что трагедия, судя по всему, стала случайным итогом цепи обстоятельств и происшествий — в Иркутской области установились сильные морозы (температура воздуха опускается до минус сорока пяти градусов Цельсия), а в ночь, когда замерз ребенок, случился пожар в сельской школе, поэтому его родителей не было дома — они побежали к охваченному пламенем учебному заведению.

 

"Родителей не было дома, поэтому мальчик вышел на улицу и отправился к дедушке. И замерз по пути. Это произошло в ночь, когда в селе горела школа", — рассказывают представители регионального СУ СК РФ.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Иркутская область
 

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