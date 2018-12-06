На юге Москвы неизвестные украли из офиса 9 млн рублей

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Почти девять миллионов рублей похитили неизвестные из офиса, расположенного на юге Москвы. О краже крупной суммы наличных денег сообщают представители столичного управления МВД РФ.

По данным полиции, с заявлением о краже денег к правоохранителям обратился глава организации, офис которой обчистили воры. Было установлено, что двое неизвестных мужчин, лица которых были скрыты матерчатыми масками, поднялись на второй этаж здания по водосточной трубе, а затем отжали пластиковое окно и оказались внутри. После этого злоумышленники вскрыли помещение бухгалтерии, открыли металлический сейф при помощи болгарки, и унесли 8.85 млн рублей, хранившиеся в сейфе.

По факту преступления было инициировано уголовное производство, ведется следствие.