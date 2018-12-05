В Армянске продолжают устранять последствия августовской ЧС

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24 августа 2018 года в Крыму, в городе Армянске были зафиксированы выбросы в атмосферу вредных химических веществ. В связи с этим в городе был введен режим чрезвычайной ситуации, который был снят лишь 21 сентября. О том, как власти справлялись с последствиями августовской техногенной ситуации, рассказал «Московскому Комсомольцу» мэр Армянска Василий Телиженко.

«Начали проверять категории веществ, которые характерны для выбросов завода «Крымский Титан» в Армянске, но оказалось, что проблема была в выбросе хлороводорода. Это вещество специалисты не замеряли, потому что его в городе у нас быть не должно, не было его в списке потенциально опасных для Армянска», – говорит Василий Телиженко.

В итоге выяснилось, что источником проблем стал не завод, а расположенный рядом кислотонакопитель. Отстойник площадью 4 000 гектаров образовался за 50 лет работы близлежащих предприятий – это и «Крымский Титан», и местные лакокрасочные цеха, и канализационная система Армянска, пишет «МК». После блокирования Киевом днепровского водотока, накопитель обмелел, что спровоцировало непредсказуемые последствия.

Чтобы нейтрализовать вредоносное влияние накопителя на атмосферу, «Крымский Титан» пробурил скважины. Через них в отстойник нагнетается вода, разбавляющая «соляное озеро». В ближайшем будущем стоки «Крымского Титана» будут нейтрализовываться известковым молоком – по технологии, которой в советское время пренебрегали. В итоге накопитель должен быть полностью обезврежен ориентировочно к 2021 году. Но для этого придется потратить более 1 миллиарда рублей.

Как сообщил на днях министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев, превышений ПДК вредных веществ в атмосфере Армянска больше не фиксируется.