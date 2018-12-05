17-летний внук высокопоставленного политика покончил с собой в Москве

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В столице покончил с собой внук бывшего члена Совета Федерации — семнадцатилетний парень выпрыгнул из окна из-за страха перед итоговым сочинением по русскому языку, которое проводится в качестве допуска к ЕГЭ.

Подросток, по данным "Московского Комсомольца", проживал с матерью и 76-летним дедушкой — бывшим членом Совфеда РФ. Последние несколько лет парня мучали сильные головные боли, поэтому он учился на дому.

В день трагедии школьнику нездоровилось — мигрень, от приступов которой он страдал, усилилась накануне важного экзамена, а затем у парня началась паническая атака. События развивались стремительно — около 08:30 утра подросток выбежал из квартиры, поднялся на пятый этаж подъезда и выпрыгнул из окна. Прибывшим на место ЧП врачам оставалось только констатировать смерть.