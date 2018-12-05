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Грузовик с 20 тоннами фарша исчез по дороге в Санкт-Петербург

Среда, 05 Декабря 2018 15:49
Грузовик с 20 тоннами фарша исчез по дороге в Санкт-Петербург Фото из открытых источников

Фура, которая везла двадцать тонн фарша из Брянской области в Санкт-Петербург, исчезла при весьма таинственных обстоятельствах, чем заинтересовала сотрудников ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

 

Еще бы, ведь исчезновение двадцати тонн фарша (куриного, как уточняют правоохранители) — это серьезное происшествие, в отличие от какого-нибудь там очередного самолета или корабля, бесследно растворившегося в Бермудском треугольнике.

 

"Общая стоимость товара, который исчез вместе с грузовиком — 1.6 млн рублей. В данный момент производится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения водителя и груза", — сообщают в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Грузовик
 

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