Воспитательница продавала наркотики на территории детского сада

В Хабаровске состоялся суд по делу воспитательницы детского сада, которая занималась продажей наркотических веществ непосредственно на территории дошкольного учреждения. 43-летнюю женщину приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
"Воспитательница решила заняться реализацией наркотиков из-за сложного материального положения. Летом 2018-го года женщина была задержана при попытке продать гашишное масло на территории детского сада", — рассказывают представители прокуратуры Хабаровска.
У осужденной женщины есть несовершеннолетняя дочь, поэтому исполнение приговора будет отсрочено до достижения девочкой четырнадцати лет — добавляют в прокуратуре.
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