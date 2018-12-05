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Воспитательница продавала наркотики на территории детского сада

Среда, 05 Декабря 2018 12:45
Воспитательница продавала наркотики на территории детского сада Фото из открытых источников

В Хабаровске состоялся суд по делу воспитательницы детского сада, которая занималась продажей наркотических веществ непосредственно на территории дошкольного учреждения. 43-летнюю женщину приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

 

"Воспитательница решила заняться реализацией наркотиков из-за сложного материального положения. Летом 2018-го года женщина была задержана при попытке продать гашишное масло на территории детского сада", — рассказывают представители прокуратуры Хабаровска.

 

У осужденной женщины есть несовершеннолетняя дочь, поэтому исполнение приговора будет отсрочено до достижения девочкой четырнадцати лет — добавляют в прокуратуре.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Наркотики
 

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