В подмосковной квартире взорвалась граната — один человек погиб и трое ранены

Чрезвычайное происшествие в поселке Куровское, что на территории Московской области — в одном из многоквартирных жилых домов взорвалась боевая граната. В результате инцидента один человек погиб на месте, и еще трое были госпитализированы.
"Граната взорвалась в результате неосторожного обращения с ней", — сообщают представители правоохранительных органов Подмосковья, не уточняя, откуда в квартире вообще взялась боевая граната.
Взрыв не привел к возгоранию и не спровоцировал появление повреждений в конструкции здания — соответственно, эвакуация жильцов дома не производилась. В данный момент по факту инцидента с гранатой проводится проверка. Информации о состоянии пострадавших пока нет.
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