Ученого осудили за кражу фрагмента Челябинского метеорита

Ученого, который присвоил себе осколок Челябинского метеорита, приговорили к полутора годам условного лишения свободы. По данным прокуратуры Челябинской области, сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Колисниченко украл кусок метеорита стоимостью в полтора миллиона рублей.
Колисниченко заполучил часть метеорита под предлогом исследований, и решил присвоить 2.5-килограммовый камень себе. В Челябинском краеведческом музее, которому принадлежит осколок, поступок ученого не оценили, поэтому обратились в полицию.
В данный момент похищенный кусок метеорита находится у правоохранителей — он считается вещественным доказательством по уголовному производству. Но уже совсем скоро метеорит вернется в музей.
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