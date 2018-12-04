Ученого осудили за кражу фрагмента Челябинского метеорита

Фото из открытых источников

Ученого, который присвоил себе осколок Челябинского метеорита, приговорили к полутора годам условного лишения свободы. По данным прокуратуры Челябинской области, сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Колисниченко украл кусок метеорита стоимостью в полтора миллиона рублей.

Колисниченко заполучил часть метеорита под предлогом исследований, и решил присвоить 2.5-килограммовый камень себе. В Челябинском краеведческом музее, которому принадлежит осколок, поступок ученого не оценили, поэтому обратились в полицию.

В данный момент похищенный кусок метеорита находится у правоохранителей — он считается вещественным доказательством по уголовному производству. Но уже совсем скоро метеорит вернется в музей.