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Алексея Панина сняли с рейса из Стамбула за дебош

Вторник, 04 Декабря 2018 13:37
Алексея Панина сняли с рейса из Стамбула за дебош Фото из открытых источников

Российский актер Алексей Панин любит авиаперелеты особенной любовью, поэтому каждый раз пытается сделать так, чтобы очередной перелет запомнился не только ему, но и другим пассажирам. Это подтверждается распространенной Федеральным агентством новостей информацией, согласно которой, Панин снова устроил дебош в самолете.

 

На этот раз "повезло" пассажирам и экипажу рейса Стамбул — Москва. Перед посадкой лайнера во "Внуково" Панин заперся в туалете и начал курить. И все бы ничего, но при этом актер кричал на весь самолет, как правильно нужно курить в туалете, чтобы это не зафиксировали специальные датчики. Бортпроводников, которые пытались помешать процессу, Панин оскорблял с применением обсценной лексики.

 

Затем актер потребовал дать ему ручку, чтобы он смог раздать пассажирам автографы. В финале его все-таки задержали сотрудники полиции, но Панин, судя по всему, был не против.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Панин
 

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