Алексея Панина сняли с рейса из Стамбула за дебош

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Российский актер Алексей Панин любит авиаперелеты особенной любовью, поэтому каждый раз пытается сделать так, чтобы очередной перелет запомнился не только ему, но и другим пассажирам. Это подтверждается распространенной Федеральным агентством новостей информацией, согласно которой, Панин снова устроил дебош в самолете.

На этот раз "повезло" пассажирам и экипажу рейса Стамбул — Москва. Перед посадкой лайнера во "Внуково" Панин заперся в туалете и начал курить. И все бы ничего, но при этом актер кричал на весь самолет, как правильно нужно курить в туалете, чтобы это не зафиксировали специальные датчики. Бортпроводников, которые пытались помешать процессу, Панин оскорблял с применением обсценной лексики.

Затем актер потребовал дать ему ручку, чтобы он смог раздать пассажирам автографы. В финале его все-таки задержали сотрудники полиции, но Панин, судя по всему, был не против.