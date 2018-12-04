Житель Приморья выгулял собаку не выходя из дома

Фото из открытых источников

Уникальную технологию выгуливания собак изобрел житель города Лесозаводск, что в Приморском крае. Мужчина хранил свой способ в тайне, чтобы технологию не похитили алчные западные корпорации, но любопытным соседям все же удалось запечатлеть ноу-хау на фото и сделать его достоянием общественности.

Способ в общем виде представлен на фотографии. Как видим, всего-то и нужно, что привязать свою собаку длинной веревкой, спустить животное с балкона, а потом, когда оно сделает все свои дела, затащить обратно. Поводок, при этом, следует крепить не к ошейнику, а к шлейке, т.к. иначе вы рискуете умертвить своего песика.

В общем, мужчине стоит срочно обратиться в Роспатент, потому что его изобретение, очевидно, чрезвычайно ценное.