Чиновники наградили педикюрными наборами суровых уральских охотников, которые спасли детей

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Охотники из деревни Чуваки (Пермский край), спасшие от верной гибели заблудившихся в лесу детей, получили подарки от местных чиновников — мужчинам, которые своим суровым видом могут обратить в бегство голодного и злого медведя, подарили... педикюрные наборы.

"Мы, конечно, не думали ни о какой награде, когда шли в лес искать пацанов, но теперь немного неудобно за наших чиновников. Ну... педикюрные наборы? Хотя, какая разница, главное, что дети живы и здоровы", — говорят охотники-герои, Геннадий Иванович Шадрин и Геннадий Александрович Шадрин.

Стоит отметить, что в законодательном собрании мужчинам выписали по десять тысяч рублей. Охотники заслужили награды спасением двоих школьников — третьеклассник и семиклассник отправились в лес, чтобы найти убежавшую туда собаку, но в итоге помощь понадобилась им самим — дети провели в лесу почти сутки, а погода в те дни была устойчиво морозной. Если бы не охотники, то все могло бы сложиться очень печально.