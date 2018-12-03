Сотрудники психбольницы в Иркутске похищали пенсии пациентов

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Сотрудники (теперь уже бывшие) Иркутской областной клинической психиатрической больницы создали мошенническую схему, благодаря которой похищали пенсии пациентов своего медицинского учреждения. О раскрытии преступления сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

"Бухгалтер психбольницы, а также один из бывших работников учреждения, придумали схему, в рамках которой они присваивали пенсионные выплаты, предназначенные для пациентов. В реализации плана был задействован еще один житель Иркутска, вступивший в сговор с преступниками — его анкетные данные использовались для выплат", — уточняют в СУ СК РФ по Иркутской области.

Жертвами мошенничества стали двое пациентов — злоумышленники украли из их пенсий почти восемьсот тысяч рублей. В данный момент преступники разоблачены и осуждены — их приговорили к двум с половиной и трем годам лишения свободы условно.