Не менее трех человек погибло во время беспорядков во Франции

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Массовые акции протеста, продолжающиеся во Франции, привели к гибели по меньшей мере трех человек — по данным BFMTV, столкновения между протестующими и полицией становятся все более опасными.

В округе Арль погиб мужчина, находившийся за рулем фургона, который врезался в грузовик, остановленный митингующими. Ранее в подобном дорожно-транспортном происшествии скончался мотоциклист. В первый день акций, семнадцатого ноября, погиб один из участников протестов — мужчина был убит во время паники на одном из КПП.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября — организаторы акций, объединивших значительное количество возмущенных людей, выступают против повышения стоимости топлива.