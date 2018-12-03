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Не менее трех человек погибло во время беспорядков во Франции

Понедельник, 03 Декабря 2018 09:37
Не менее трех человек погибло во время беспорядков во Франции Фото из открытых источников

Массовые акции протеста, продолжающиеся во Франции, привели к гибели по меньшей мере трех человек — по данным BFMTV, столкновения между протестующими и полицией становятся все более опасными.

 

В округе Арль погиб мужчина, находившийся за рулем фургона, который врезался в грузовик, остановленный митингующими. Ранее в подобном дорожно-транспортном происшествии скончался мотоциклист. В первый день акций, семнадцатого ноября, погиб один из участников протестов — мужчина был убит во время паники на одном из КПП.

 

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября — организаторы акций, объединивших значительное количество возмущенных людей, выступают против повышения стоимости топлива.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Франция
 

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