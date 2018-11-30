В Петербурге девушка провалилась под лед, пытаясь спасти собаку

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Жительница Санкт-Петербурга провалилась под лед в парке 300-летия города, когда пыталась спасти свою собаку, провалившуюся туда же. Помощь в итоге понадобилась и девушке, и собаке.

"Сперва под лед провалилось животное, которое выгуливала девушка, а потом в беде оказалась и хозяйка собаки, пытавшаяся спасти своего питомца. Если бы не очевидцы происшествия, которые поспешили девушке на помощь, все могло бы закончиться очень плачевно", — пишут петербургские издания.

Сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу говорят, что в городе действует запрет, по условиям которого на лед нельзя выходить до пятнадцатого января 2019-го года. Граждане, которые нарушают запрет, рискуют самым дорогим, что у них есть — собственной жизнью.