Пятница 30 ноября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» С женщины «сняли порчу» за 5 миллионов рублей в Москве

С женщины «сняли порчу» за 5 миллионов рублей в Москве

Пятница, 30 Ноября 2018 13:22
С женщины «сняли порчу» за 5 миллионов рублей в Москве Фото из открытых источников

К правоохранителям Москвы обратилась очередная жертва "экстрасенсов" — женщина говорит, что отдала шарлатанам пять миллионов рублей, чтобы они сняли с нее порчу, а они (внезапно!) просто исчезли с деньгами.

 

Теперь столичные полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые выдавая себя за экстрасенсов, обвели потерпевшую вокруг пальца. Мошенники, по словам представителей полиции, не только не сняли с женщины порчу (впрочем, это еще нужно доказать), но и не вернули к ней ее бывшего мужа (это доказать уже проще).

 

В общем, женщина потратила пять миллионов рублей на то, чтобы в итоге приобрести лишь головную боль. Не только, кстати, для себя, но и для сотрудников полиции, которым теперь нужно заниматься этим делом.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости порча
 

Главное за сутки
Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам от 16 до 60 лет Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам от 16 до 60 лет Гражданам Российской Федерации мужского пола, возраст которых находится в диапазоне шестнадцати - шестидесяти лет, с сегодняшнего дня запрещено въезжать на территорию Украины. Об ограничениях, с которыми теперь работают пропускные пункты…
Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с РФ Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с РФ Одержавшая победу во втором туре выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что подходящее время для сотрудничества Тбилиси и Москвы еще не пришло. Об этом она заявила «Русской службе Би-би-си» в…
Сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливе Сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливе Сенат в четверг вечером одобрил резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против Украины, сообщило издание The Hill. Сенат единогласно одобрил резолюцию, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи. Об этом…
Читайте также
В США 78-летний заключенный сознался в 90 убийствах В США 78-летний заключенный сознался в 90 убийствах Пожилой преступник из Соединенных Штатов Америки, отбывающий пожизненное заключение за убийство трех женщин, признался еще в 87 убийствах. Сотрудники ФБР, проверяющие откровения 78-летнего афроамериканца Самуила Литтла, уже подтвердили причастность мужчины…
В одном из парков Москвы обнаружили фрагменты тела женщины В одном из парков Москвы обнаружили фрагменты тела женщины В одном из столичных парков были найдены полиэтиленовые пакеты с фрагментами тела неизвестной женщины. По факту обнаружения тела инициировано уголовное производство — сообщает офсайт управления СКР по Москве. Фрагменты тела…
В Екатеринбурге к школьникам, рисовавшим радугу, отправили психолога В Екатеринбурге к школьникам, рисовавшим радугу, отправили психолога В екатеринбургскую школу номер сто пятнадцать, где прошел конкурс плакатов с изображением людей нетрадиционной ориентации, была направлена бригада психологов. Об этом сообщают региональные СМИ, ссылающиеся на представителей городской администрации Екатеринбурга.…
Тема дня
В радиоактивный пепел: новый виток противостояния США и РФ В радиоактивный пепел: новый виток противостояния США и РФ

Подъехало еще немного доказательств того, что дело приходится иметь с жуткими «псаками», в голове у ...

Фото
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.   Есть на карте Европы совершенно необыкновен...

Интернет и СМИ

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью
Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
Военное положение: Что это значит и как изменится жизнь каждого украинца Военное положение: Что это значит и как изменится жизнь каждого украинца
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.