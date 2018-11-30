С женщины «сняли порчу» за 5 миллионов рублей в Москве

К правоохранителям Москвы обратилась очередная жертва "экстрасенсов" — женщина говорит, что отдала шарлатанам пять миллионов рублей, чтобы они сняли с нее порчу, а они (внезапно!) просто исчезли с деньгами.
Теперь столичные полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые выдавая себя за экстрасенсов, обвели потерпевшую вокруг пальца. Мошенники, по словам представителей полиции, не только не сняли с женщины порчу (впрочем, это еще нужно доказать), но и не вернули к ней ее бывшего мужа (это доказать уже проще).
В общем, женщина потратила пять миллионов рублей на то, чтобы в итоге приобрести лишь головную боль. Не только, кстати, для себя, но и для сотрудников полиции, которым теперь нужно заниматься этим делом.
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