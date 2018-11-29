В Италии безоружный мужчина взял в заложники 20 человек

Жителю итальянской коммуны Фьюджи, который, возможно, страдает от расстройства психики, удалось захватить в заложники два десятка человек, не имея при себе оружия. С какой целью мужчина произвел захват заложников — неизвестно.
Молодой мужчина, имя которого полиция назвала в виде инициалов P. P. B., напал на главу местного центра занятости, а затем заперся в комнате с двадцатью студентами. Сотрудникам полиции пришлось провести специальную операцию с применением газа, чтобы освободить заложников и нейтрализовать нападавшего.
"Человек, который захватил заложников, был обездвижен и доставлен в медицинское учреждение. Оружия у него при себе не было", — сообщают правоохранители региона Лацио.
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