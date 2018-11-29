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Школьницу выгнали из сибирской школы из-за голубых волос

Четверг, 29 Ноября 2018 12:32
Школьницу выгнали из сибирской школы из-за голубых волос Фото из открытых источников

Выгнав с уроков школьницу, которая пришла на занятия с волосами, выкрашенными в голубой цвет, администрация общеобразовательной школы номер 9 города Бердск (Новосибирская область) могла нарушить права девочки.

 

Так считают в прокуратуре Новосибирской области, где уже инициировали проверку по факту происшествия в школе. О результатах проверки, по словам прокурора Бердска Романа Сивака, будет объявлено дополнительно.

 

Прокуратура заинтересовалась бердской школой номер 9 после того, как в региональных СМИ появились публикации о нарушении прав ребенка, допущенном в учебном заведении — ученица шестого класса пришла на уроки с волосами голубого цвета, однако встретила полнейшее непонимание со стороны администрации. В итоге девочку выгнали "отмывать голову". Мать ученицы говорит, что дочь покрасила волосы в необычный цвет с ее согласия.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости школьница
 

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