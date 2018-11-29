В США 78-летний заключенный сознался в 90 убийствах

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Пожилой преступник из Соединенных Штатов Америки, отбывающий пожизненное заключение за убийство трех женщин, признался еще в 87 убийствах. Сотрудники ФБР, проверяющие откровения 78-летнего афроамериканца Самуила Литтла, уже подтвердили причастность мужчины к 34 смертям.

Убийца, на счету которого 90 смертей, выбирал в качестве жертв в основном женщин, ведущих маргинальный образ жизни — проституток, наркоманок, а также нелегальных мигранток.

Будучи бывшим боксером, Литтл убивал своих жертв смертельными ударами, или душил их, а затем выбрасывал тела в безлюдных местах. Все это сбивало с толку полицейских, которые классифицировали многие случаи как смерть от передозировки или в результате иных, не связанных с насилием причин.

В 2014 году причастность Литтла к трем убийствам была установлена благодаря ДНК-тесту. Мужчину приговорили к пожизненному, однако в течение судебного процесса он буквально кричал о своей невиновности. Сейчас, когда 78-летний убийца отсидел в тюрьме четыре года, он неожиданно признался в 90 (!) убийствах. Если информация подтвердится, Самуил Литтл станет самым кровавым серийным убийцей в истории США.