Стало известно об исполнении смертного приговора в Белоруссии

Фото из открытых источников

На этой неделе в Республике Беларусь казнили двух т.н. "черных риелторов" — Игоря Гершанкова и Семена Бережного. Новостью о приведении в исполнение высшей меры наказания поделились белорусские правозащитники.

"Мать Гершанкова получила подтверждение того, что 28-го ноября был приведен в исполнение приговор в отношении ее сына", — сказано на сайте правозащитного центра "Весна". Там же говорится, что днем ранее был расстрелян еще один фигурант этого же уголовного производства, Семен Бережной.

К высшей мере наказания Гершанкова и Бережного приговорил Могилевский областной суд. Еще двоих фигурантов дела о "черных риелторах", в т.ч. женщину, суд приговорил к двадцати двум и двадцати четырем годам тюрьмы. По данным следствия, члены банды "черных риелторов" убивали одиноких и асоциальных людей с целью завладения их недвижимостью. Преступления осуществлялись в период 2009-2017 годов — за это время злоумышленники успели убить шесть человек.