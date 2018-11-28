Насильник угрожал жертве ядовитой змеей и погиб от ее укуса

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Житель Китайской Народной Республики изнасиловал женщину, угрожая ей ядовитой змеей, а затем погиб от укуса собственной рептилии. О странном происшествии сообщает издание The Mirror.

Изнасилованная женщина обратилась в полицию и заявила, что преступник заманил ее в отель, а затем, демонстрируя трех ядовитых змей, заставил ее вступить с ним в интимную связь. Женщина согласилась, т.к. очень испугалась змей. После того, как насильник слез с жертвы, он, по словам последней, "отправился в ванную играть со своими змеями".

А сама пострадавшая в это время побежала в полицию. Копы, нагрянувшие в отель, обнаружили в номере тело мужчины с укусом змеи. После этого полицейские обнаружили и, собственно, змей — сперва только двух, а затем, в другой части отеля, отыскалась и третья ядовитая рептилия.