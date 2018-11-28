Женщина с ребенком погибли в результате нападения медведя в Канаде

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Тридцатисемилетняя жительница Канады и ее десятимесячная дочь погибли в результате нападения медведя гризли. Агрессивное животное, по данным CBC News, позже было застрелено отцом семейства.

Трагедия имела место у восточной границы Юкона, в районе озера Эйнарсон. Погибшая отправилась на прогулку вместе со своей грудной дочерью, и в какой-то момент наткнулась на медведя, который напал на женщину с ребенком с убил их. Через некоторое время с охоты вернулся отец семейства, который наткнулся на того же медведя и застрелил его.

Семья, от которой остался один мужчина, жила в удаленной от цивилизации хижине, и в целом была подготовлена к жизни в суровых условиях. Однако от фатальной встречи с огромным свирепым хищником, как отметил друг семьи Реми Бопре, не застрахован никто.