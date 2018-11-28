Украденная в Москве виолончель XVIII века обнаружена на аукционе

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Старинная виолончель, похищенная в 1995 году из Российского национального музея музыки, обнаружилась среди лотов аукциона "Виши" — украденный музыкальный инструмент, стоимость которого составляет около ста тысяч долларов, пытались продать во Франции.

Двадцатого ноября в полицию Москвы обратился заместитель руководителя Российского национального музея музыки — мужчина сообщил, что на сайте аукциона "Виши" была замечена виолончель, по описанию и характеристикам совпадающая с инструментом, украденным из музея в 1995 году. Тогда по факту кражи было инициировано уголовное производство, однако оно было прекращено из-за истечения срока давности.

Речь идет об итальянской виолончели восемнадцатого века, которую произвел мастер Джованни Батиста Роджери. Музыкальный инструмент был снят с торгов, а информация о его обнаружении направлена в Министерство культуры Российской Федерации.