Мужчина убил отца и похитил мать отвергнувшей его девушки

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Оригинальный способ вернуть возлюбленную изобрел 19-летний житель бурятского села Новокижингинск, который, недолго думая, убил отца и похитил мать своей бывшей 30-летней подруги.

"Задержанный за убийство и похищение гражданин хотел вернуть свою бывшую любовницу, которая переехала в Кострому вместе с детьми и новым приятелем. Парень писал ей и звонил, но каждый раз получал отказ", — рассказывают представители СКР по Республике Бурятия.

В конце концов задержанный решил вернуть возлюбленную полностью неадекватным способом — он прокрался во двор к ее родителям, и выманив на улицу отца женщины, убил его ударами молотка по голове. Затем он пытался задушить мать бывшей любовницы, но после безуспешной попытки сменил план и увез женщину на своем автомобиле. После этого убийца позвонил экс-любовнице и снова потребовал вернуться, но та обратилась в полицию. Правоохранители провели целую спецоперацию, по итогам которой опасного преступника все-таки удалось задержать. Теперь его ждет суд.