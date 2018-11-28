СМИ сообщили о массовом ДТП на МКАД

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Масштабное дорожно-транспортное происшествие на МКАД, о котором сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, обошлось, по предварительным данным, без жертв, однако официального подтверждения со стороны представителей московского управления ГИБДД пока нет.

Сообщается, что на сто третьем километре Московской кольцевой автомобильной дороги столкнулись сразу три машины — две легковушки и один грузовик. Пострадавших в результате ДТП вроде бы нет.

В данный момент на месте аварии работают сотрудники уполномоченных служб, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Информации о причинах дорожно-транспортного происшествия еще нет, поэтому неизвестно, кто и как спровоцировал аварию на МКАД.