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В Москве из автомобиля BMW похитили 9 iPhone

Вторник, 27 Ноября 2018 13:34
В Москве из автомобиля BMW похитили 9 iPhone Фото из открытых источников

Проживающий в Москве владелец автомобиля BMW, припарковавший свое транспортное средство на Мосфильмовской улице, стал жертвой воров-"яблокоманов", которые похитили из машины мужчины девять смартфонов Apple iPhone.

 

Об айфонах каких конкретно моделей идет речь — не уточняется, но известно, что мужчина приобрел девайсы в торговом центре "Горбушкин двор". А затем оставил дорогостоящие устройства в салоне своего припаркованного автомобиля, чем и воспользовались злоумышленники.

 

"У мужчины украли девять смартфонов iPhone. Сумма ущерба устанавливается в данный момент", — комментируют ситуацию столичные правоохранители, по словам которых, по факту кражи инициирована доследственная проверка.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости IPhone
 

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