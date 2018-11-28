При пожаре в Псковской области погибли 6 человек, среди них дети

Происшествие в Псковской области — в деревне Каськово, что в Куньинском районе, сгорел двухквартирный деревянный дом, в котором проживало две семьи. В огне погибли шесть человек — в том числе четверо детей.
Спасатели прибыли на место возгорания через считанные минуты после того, как получили сигнал о пожаре. Еще несколько минут ушли на то, чтобы полностью ликвидировать огонь. Но было, тем не менее, поздно — в доме обнаружили тела шести человек — двоих взрослых и четверых детей.
"Жильцов одной из квартир не было дома, а во второй в статусе дачников проживала семья из Санкт-Петербурга — мама, старшие и младшие дети, плюс, недавно в гости приехала бабушка. Все они погибли в страшном пожаре", — сообщают в администрации сельского поселения "Каськовская волость".
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